Собчак пожаловалась Росгвардии на слежку после ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак заподозрила за собой слежку после смертельного ДТП в Сочи. Журналистка обратилась по этому поводу в Росгвардию.

Собчак показалось, что неизвестные наблюдают за ней на машине. Об этом Ura.ru рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Госпожа Собчак обращалась с вопросом о том, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине», — сказал он.

Грибакин добавил, что телеведущей рекомендовали действовать в соответствии с законом. Если есть причины, то стоит заявить о происходящем в полицию.

Кортеж Собчак заметили у главного управления Росгвардии в Москве 15 октября, сообщил Пятый канал. Несколько автомобилей журналистки один за одним выехали с территории ведомства.

Очная ставка журналистки и водителя Mercedes по делу смертельной аварии не состоялась. Собчак не прилетела в Сочи, поскольку дату сверки показаний перенесли.

ДТП с участием Ксении Собчак произошло 10 октября. Водитель такси, в котором была журналистка, вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen. От удара машину откинуло на микроавтобус.

Пассажирка пострадавшего автомобиля погибла. Еще одну женщину и водителя Volkswagen госпитализировали.