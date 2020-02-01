Собчак пожаловалась на корона-вирус

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что у нее корона-вирус. Об этом она написала в своем Instagram. Шутка понравилась не всем подписчикам

Источник фото: Instagram

В подписи к фото Собчак обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Собчак попеняла главе правительства, что тот зря закрыл границы с Китаем.

«У меня КОРОНА-вирус с детства, и я ничего, как-то выживаю», — заметила Собчак, позирующая фотографу в диадеме.

Одновременно телеведущая обратилась с вопросам к подписчикам: правда ли мир стоит на пороге чумы XXI века, или это просто у всех истерика?

«Люди умирают, ничего смешного в этом не вижу», — ответила одна из-подписчиц.

Но нашлись и те, кому шутка про корону понравилась. Поклонники забросали Собчак комплиментами, наперебой утверждая, что она «как всегда» отлично выглядит, да и чувство юмора у нее прекрасное.

«И корона к месту», — добавили подписчики.

По состоянию на 1 февраля в мире зарегистрировано 11 374 подтвержденных случаев коронавируса. Уже умерли 259 человек. При этом 252 человека смогли победить недуг: их объявили выздоровевшими.