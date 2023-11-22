Эксклюзив 22 ноября 2023, 19:33 Собчак попросили исправить «эксклюзивность» интервью с Прилепиным Ведущая Гурьянова: первое интервью с Прилепиным выпустил «360», а не Собчак

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Журналистка Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube-канале интервью с писателем и политиком Захаром Прилепиным. До выхода выпуска телеведущая анонсировала его как «первое большое интервью после покушения». Однако первой, с кем пообщался Прилепин после ранения, стала ведущая «360» Аксинья Гурьянова.

В видеообращении она попросила Собчак исправить ошибку, ведь «у нее не первое эксклюзивное интервью».

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«Ксения Анатольевна, видимо, ваши шеф-редакторы чего-то не узнали. Или, может быть, вы не заметили, но первое интервью после теракта у Захара Прилепина взяла я для телеканала „360“. <…> Надо бы исправить. Или вы уже птица невысокого полета и вам безразлично, что подумают о вас люди?» — отметила Гурьянова.

Ведущая пригласила и саму Собчак на интервью, отметив, что у нее накопилось очень много вопросов, поэтому у них могла бы получиться интересная беседа. При этом Гурьянова предположила, что ее приглашение могут проигнорировать.

Полную версию интервью Аксиньи Гурьяновой с Захаром Прилепиным можно посмотреть на RuTube-канале «360».