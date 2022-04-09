Российская журналистка и телеведущая получила израильское гражданство. Об этом сообщило местное издание Haaretz.

Сама Собчак информацию не комментировала. Известно, что через несколько дней после начала российской спецоперации она уехала отдохнуть с сыном. По данным источника газеты, они были в Тель-Авиве и там получили гражданство Израиля.

Ранее телеведущая заявляла, что у нее нет никакого гражданства, кроме российского, и сетовала на то, что в последнее время мир «стал непонятным». После отъезда в Израиль она уверяла, что вернется в начала марта. В апреле Собчак проговорилась в своем Telegram-канале, что снова находится в Москве.

Накануне стало известно, что Ксения Собчак продала свою квартиру в элитном ЖК Москвы за 10,3 миллиона долларов. Об этом написал РЕН ТВ.

После начала спецоперации в Израиль также уехали Алла Пугачева с детьми, Валерия с Иосифом Пригожиным, Семен Слепаков. В государстве набирают обороты русофобские настроения.