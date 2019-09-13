Собчак показала платье перед свадьбой с Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов свяжут себя узами брака в пятницу, 13 сентября. Незадолго до начала церемонии телеведущая, политик и журналист выложила в Instagram фото в свадебном платье.

Ксения стоит спиной к фотографу, подписчики прекрасно могут рассмотреть белое подвенечное платье. Собчак выбрала кружевной наряд с открытой спиной. Образ дополняет длинная, белая фата.

«Мне кажется, я готова к главному Дню!» — написала ведущая.

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Известно, что праздник пройдет в Петровском пассаже в центре Москвы. На свадьбу приглашены около 300 гостей. По данным сайта «КП», среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой, музыкант Сергей Шнуров, вдова Олега Табакова Марина Зудина, актер Игорь Верник, художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт и многие другие.

В интервью журналу Tatler Ксения призналась, что собирается обвенчаться с Константином Богомоловым. Для обоих этот брак станет вторым.

Ксения Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, у них подрастает двухлетний сын Платон. Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз. Они воспитывают девятилетнюю дочь Анну.