Собчак поймали на незаконной рекламе алкоголя в Сети | 360°

Знаменитости 02 ноября 2022, 11:21 Собчак поймали на незаконной рекламе алкоголя в Сети УФАС вынесло предупреждение телеведущей Собчак за незаконную рекламу алкоголя в Сети РИА "Новости"

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Столичное УФАС вынесло предупреждение телеведущей Ксении Собчак за рекламу алкоголя в Сети с нарушением законодательства. Постановление оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Из материалов следует, что Собчак в качестве индивидуального предпринимателя распространила в YouTube-канале рекламу игристого вина. Однако закон о рекламе запрещает рекламировать спиртное в интернете. К тому же в рекламе не было маркировки о вреде чрезмерного употребления алкоголя. Таким образом, Собчак допустила нарушение законодательства о рекламе (статья 14.3 КоАП РФ). Ей назначили наказание в виде предупреждения.

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По закону постановление управления ФАС можно оспорить в арбитражном суде в течение десяти суток с момента вручения.

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Отмечается, что Собчак уличили в таком нарушении в первый раз.

Нарушение законодательства о рекламе грозит административными штрафами в размере от двух тысяч до шести миллионов рублей — в зависимости от характера нарушения и от того, допустило его физическое, должностное или юридическое лицо.