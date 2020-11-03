Собчак поинтересовалась у Нурмагомедова после теракта в Вене, не этого ли он добивался

Телеведущая Ксения Собчак назвала события в Австрии и Франции «немыслимыми». Она также обратилась к тем, кто в соцсетях призывал «обезобразить» лицо Макрона, с вопросом, добились ли они своего.

«То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками „Аллаху Акбар“ носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, то что происходило во Франции —это немыслимо», — написала Ксения Собчак в своем аккаунте в Instagram.

Телеведущая обратилась к Хабибу Нурмагомедову и другим публичным людям, которые открыто выступили против президента Франции Макрона, осудившего исламистов. Она спросила, добивались ли они своими постами таких радикальных действий или нет.

Ранее Хабиб выложил в своем аккаунте в Instagram пост с осуждением Макрона. Он пожелал президенту Франции быть «обезображенным всевышним». В комментариях к публикации Ксения Собчак написала, что спортсмен сейчас является кумиром молодежи и не опасно ли на многомиллионную аудиторию выкладывать подобные посты.

Телеведущая также опубликовала пост в поддержку Макрона. После чего она заявила, что ей стали поступать угрозы от неизвестных личностей. Они обещали лишить Собчак головы, если она не удалит свою публикацию и не извинится перед мусульманами.