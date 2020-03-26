    26 марта 2020, 11:40

    Собчак подтвердила, что ее мать попала в больницу

    Александра Ломейко

    Телеведущая Ксения Собчак подтвердила в своем Telegram-канале, что ее мать госпитализировали. Врачи наблюдают за сенатором Людмилой Нарусовой в больнице в Коммунарке.

    Собчак уточнила, что у матери накануне поднялась температура. Ей предварительно диагностировали вирусную пневмонию.

    «Ждем результатов анализов. Пока их не получили», — написала телеведущая.

    Сама Собчак уже две недели не виделась с Нарусовой из-за работы — журналистка постоянно занята на съемках и ездит «по инфекционкам».

    «Она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую», — пояснила Собчак.

    Член Совфеда Андрей Клишас уверил, что тест на коронавирус у Людмилы Нарусовой оказался отрицательным. По другим данным, мать Собчак якобы самоизолировалась.

    В России сейчас выявлено 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки число зараженных увеличилось на 182. Выздороветь удалось 38 пациентам, два человека скончались.