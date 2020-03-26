Собчак подтвердила, что ее мать попала в больницу

Собчак уточнила, что у матери накануне поднялась температура. Ей предварительно диагностировали вирусную пневмонию.

«Ждем результатов анализов. Пока их не получили», — написала телеведущая.

Сама Собчак уже две недели не виделась с Нарусовой из-за работы — журналистка постоянно занята на съемках и ездит «по инфекционкам».

«Она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую», — пояснила Собчак.

Член Совфеда Андрей Клишас уверил, что тест на коронавирус у Людмилы Нарусовой оказался отрицательным. По другим данным, мать Собчак якобы самоизолировалась.

В России сейчас выявлено 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки число зараженных увеличилось на 182. Выздороветь удалось 38 пациентам, два человека скончались.