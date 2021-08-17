Собчак поделилась редкими кадрами с сыном

Ксения Собчак поделилась с подписчиками в Instagram кадрами с сыном Платоном. Ксения отвела ребенка на вечеринку, где они смотрели салют, написал сайт teleprogramma.pro.

Собчак нечасто публикует фотографии сына — гораздо чаще это делает отец ребенка и бывший муж ведущей Максим Виторган.

Однако на этот раз время с Платоном провела сама Собчак — в Instagram Stories звезда опубликовала видео, на котором они с ребенком в обнимку смотрят салют.

Подписчики Ксении оценили кадры, написав ей множество комплиментов. В частности, многие отметили, что ведущая преображается и становится более мягкой в присутствии своего ребенка.

«Как это мило», «Такой красивый ребенок», «Очень красочные кадры», «Так завораживает», «Ксения и ребенок — уникально», «Какая вы стали, прям примерная мама», «Вы даже преобразились» — прокомментировали поклонники.

Ранее бывший коллега Собчак по шоу «Дом-2» рассказал, сколько ведущая зарабатывала во время съемок. По его словам, гораздо меньше, чем утверждает сама Ксения.