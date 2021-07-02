Собчак подаст в суд на Роскомнадзор за блокировку интервью с Макаревичем

Журналист Ксения Собчак собирается подать в суд на Роскомнадзор за блокировку интервью с музыкантом группы «Машина времени» Андреем Макаревичем. Ведомство усмотрела в беседе пропаганду наркотиков.

Ксения Собчак в Instagram написала, что не видит никакой пропаганды наркотиков в интервью. Она увидела в этой блокировке открытую войну с популярными Youtube-каналами, которую устроил Роскомнадзор.

«Вот только правила ведения этой войны мне до конца не понятны», — написал Собчак в социальной сети.

Она не понимает логики, почему против Юрия Дудя завели два административных дела за интервью с российским рэпером Моргенштерном и с украинским музыкантом Ивангаем, но доступ не ограничили. Против нее дел нет, но видео заблокировали.

Она отметила, что будет судиться с Роскомнадзором, но не верит, что выиграет.

Ранее Ксения Собчак пожаловалась, что ее интервью с Андреем Макаревичем заблокировали для российских пользователей на YоuТubе. Это произошло по требованию Роскомнадзора, предположительно, из-за пропаганды наркотиков.