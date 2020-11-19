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    19 ноября 2020, 10:02

    Собчак переоделась в осла, чтобы поздравить сына с днем рождения

    Полина Петрова

    Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак переоделась в осла из мультфильма «Бременские музыканты», чтобы поздравить сына Платона с его днем рождения. Видео с праздника она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
    Собчак переоделась в осла, чтобы поздравить сына с днем рождения

    18 ноября мальчику исполнилось четыре года. Собчак в костюме знаменитого героя пришла к нему с подарком. Ребенок растерялся, увидев маму в необычном обличии. Журналистка спросила у Платона: «Это мама или лошадь?». На этом моменте ролик заканчивается, однако, судя по последним секундам видео, мальчик ответил: «лошадь».

    На семейном празднике был отец ребенка актер Максим Виторган, его взрослая дочь Полина и мама Собчак Людмила Нарусова. После торжества Максим отправился с сыном в игровой центр, пишет сайт NEWS.ru.

    Собчак и Виторган сыграли свадьбу в феврале 2013 года, а 18 ноября 2016 года у пары родился Платон. В конце 2018 года СМИ сообщили, что телеведущая фактически рассталась с актером. После появления этих новостей Собчак отметила, что Виторган навсегда останется для нее родным и близким человеком.

    13 сентября минувшего года журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.