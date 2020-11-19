Собчак переоделась в осла, чтобы поздравить сына с днем рождения

18 ноября мальчику исполнилось четыре года. Собчак в костюме знаменитого героя пришла к нему с подарком. Ребенок растерялся, увидев маму в необычном обличии. Журналистка спросила у Платона: «Это мама или лошадь?». На этом моменте ролик заканчивается, однако, судя по последним секундам видео, мальчик ответил: «лошадь».

На семейном празднике был отец ребенка актер Максим Виторган, его взрослая дочь Полина и мама Собчак Людмила Нарусова. После торжества Максим отправился с сыном в игровой центр, пишет сайт NEWS.ru.

Собчак и Виторган сыграли свадьбу в феврале 2013 года, а 18 ноября 2016 года у пары родился Платон. В конце 2018 года СМИ сообщили, что телеведущая фактически рассталась с актером. После появления этих новостей Собчак отметила, что Виторган навсегда останется для нее родным и близким человеком.

13 сентября минувшего года журналистка вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.