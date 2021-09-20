Собчак оценила видео с Бузовой, исполняющей песню группы «Тату»

Ксения Собчак прокомментировала видео, на котором Ольга Бузова поет песню группы «Тату». Телеведущая выразила большое удивление по поводу происходящего, написал «ФедералПресс».

Видео появилось в Telegram-канале Собчак. На кадрах Ольга Бузова поет песню «Я сошла с ума» — один из самых известных хитов группы «Тату». Голос певицы сильно выбивается из музыки.

«Это прямо сейчас на презентации нового шоу ТНТ „Звезды в Африке“, новый состав группы „Тату“ с Ольгой Бузовой», — пояснила Собчак, добавив удивленный смайлик.

Ксения также упомянула продюсера группы Тату Ивана Шаповалова, пошутив, что он «где-то сейчас грустно закурил».

О том, что Ольга Бузова станет участницей нового проекта ТНТ «Звезды в Африке», стало известно в начале лета. Съемки шоу действительно проходят в Африке. Помимо Бузовой в проекте будут принимать участие другие знаменитости, а формат шоу будет похож на передачу «Последний герой».