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    07 ноября 2020, 18:00

    Собчак отправилась в мусульманский Дубай после критики исламистов

    Ксения Басырова

    Пользователи Instagram обвинили Ксению Собчак в двуличности. Телеведущая отправилась отдыхать в Дубай после критики мусульманства.
    Собчак отправилась в мусульманский Дубай после критики исламистов

    Собчак выложила в своем аккаунте фотографию с курорта в Дубае. Ей сразу же припомнили критику ислама.

    «После удачного троллинга мусульман нужно ехать в Дубай», — написал один из пользователей.

    «Странное желание — отдыхать среди „мусульман — дикарей, головорезов“. Отчего ж не в Сочи?» — ответил на публикацию еще один подписчик Собчак.

    Также пользователи сети возмутились, почему бывший кандидат в президенты России отдыхает не на отечественных курортах.

    «Ребят, ну какой на хрен Сочи?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!!!» — прокомментировала снимок сама Собчак.

    Телеведущая опубликовала несколько постов с критикой исламистов после нападений в Париже и в Вене. Она также писала Хабибу Нурмагомедову, который поддержал кампанию против президента Франции. После Собчак пожаловалась, что ей поступали угрозы от мусульман и требования извиниться перед представителями ислама.