Собчак отправилась в мусульманский Дубай после критики исламистов

Пользователи Instagram обвинили Ксению Собчак в двуличности. Телеведущая отправилась отдыхать в Дубай после критики мусульманства.

Собчак выложила в своем аккаунте фотографию с курорта в Дубае. Ей сразу же припомнили критику ислама.

«После удачного троллинга мусульман нужно ехать в Дубай», — написал один из пользователей.

«Странное желание — отдыхать среди „мусульман — дикарей, головорезов“. Отчего ж не в Сочи?» — ответил на публикацию еще один подписчик Собчак.

Также пользователи сети возмутились, почему бывший кандидат в президенты России отдыхает не на отечественных курортах.

«Ребят, ну какой на хрен Сочи?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!!!» — прокомментировала снимок сама Собчак.

Телеведущая опубликовала несколько постов с критикой исламистов после нападений в Париже и в Вене. Она также писала Хабибу Нурмагомедову, который поддержал кампанию против президента Франции. После Собчак пожаловалась, что ей поступали угрозы от мусульман и требования извиниться перед представителями ислама.