Собчак отправилась в мусульманский Дубай после критики исламистов
Собчак выложила в своем аккаунте фотографию с курорта в Дубае. Ей сразу же припомнили критику ислама.
«После удачного троллинга мусульман нужно ехать в Дубай», — написал один из пользователей.
«Странное желание — отдыхать среди „мусульман — дикарей, головорезов“. Отчего ж не в Сочи?» — ответил на публикацию еще один подписчик Собчак.
Также пользователи сети возмутились, почему бывший кандидат в президенты России отдыхает не на отечественных курортах.
«Ребят, ну какой на хрен Сочи?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!!!» — прокомментировала снимок сама Собчак.
Телеведущая опубликовала несколько постов с критикой исламистов после нападений в Париже и в Вене. Она также писала Хабибу Нурмагомедову, который поддержал кампанию против президента Франции. После Собчак пожаловалась, что ей поступали угрозы от мусульман и требования извиниться перед представителями ислама.