Собчак отказалась подписать документы о неразглашении по делу о ДТП в Сочи

Ведущая и журналистка Ксения Собчак не стала подписывать документ о неразглашении данных следствия по уголовному делу о смертельной аварии в Сочи, где она проходит свидетелем. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Следователь во время допроса предупредил ведущую о том, что она не имеет права без разрешения рассказывать детали предварительного следствия. Однако Собчак не стала подписывать соответствующие документы. Об этом со ссылкой на МВД написал сайт «Ридус».

«Адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов», — заявили в пресс-центре ведомства.

Собчак рассказала в полиции, что в результате аварии получила травмы и обращалась в медицинское учреждение. Следователь попытался выяснить тяжесть и характер телесных повреждений. Однако Собчак сказала, что у нее нет медицинских документов о первичном осмотре после ДТП, и добавила, что если будет вынесено постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, то она с ним не будет знакомиться.

Журналистку в МВД предупредили, что она обязательно должна будет прийти к следователю, если он ее вызовет. В противном случае к ней могут быть применены санкции.

В ведомстве уточнили, что допроса всех свидетелей, с ними будут вестись следственные действия. Ведущая приехала в УВД Сочи 20 октября, хотя беседа была назначена на 21-е число. По версии СМИ, Собчак попросила провести разговор именно в среду, поскольку в четверг она будет занята.

Ксения Собчак попала в аварию вечером 9 октября. Автомобиль, в котором она находилась, ехал в аэропорт Сочи. В какой-то момент машина выскочила на встречную полосу и столкнулась с другим авто, где находились три человека. Двое из них пострадали, одна женщина скончалась.