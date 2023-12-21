Знаменитости 21 декабря 2023, 22:19 Собчак оправдалась за участие в скандальной вечеринке Ивлеевой Собчак встала на защиту участников откровенной вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на критику скандальной «голой» вечеринки у блогера Насти Ивлеевой, участницей которой она тоже была. Журналистка написала в своем Telegram-канале, что это личное дело каждого.

«Может, это была на ваш взгляд неудачная вечеринка, может, хотелось гламура, а получилось как получилось, может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», — заявила она.

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Собчак отметила, что мир вообще несправедлив, поэтому всегда так будет, что где-то гибнут люди или голодают люди, а в другом в это время кто-то веселится и пьет шампанское. Она выразила уверенность, что «никакой траур не может длиться вечно».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал мракобесием откровенную вечеринку Насти Ивлеевой, организованную на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине. По его словам, правоохранительным органам нужно проверить это мероприятие на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей и употребления наркотиков.