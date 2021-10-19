Собчак объяснила поездку в Париж работой

Телеведущая и журналист Ксения Собчак приземлилась в Париже. Она заявила, что приехала во Францию по работе. Об этом сообщил ТАСС.

«Я улетела на один день в Париж, это командировка рабочая. По ситуации в Сочи — мы на связи со следствием», — сказала Собчак.

По неподтвержденным данным, во французской столице она возьмет интервью у хакера Сергея Савельева, который предоставил правозащитникам из Gulagu.net видео пыток в российских колониях. Об этом написало Urа.ru.

Газета «Известия» опубликовала кадры из парижского аэропорта. На них Собчак вместе с мужчиной в костюме идет по терминалу. На парковке ее встретил черный BMW. От комментариев она отказалась.

Ранее стало известно, что Собчак улетела из России, несмотря на то, что на этой неделе она должна встретиться с сотрудниками правоохранительных органов из-за резонансной аварии в Сочи.

В беседе с «360» адвокат Сергей Радько подчеркнул, что Собчак проходит по этому делу как свидетель, поэтому имеет право покидать страну.

Машина с Ксенией Собчак вечером 9 октября попало в серьезную аварию в Сочи. Автомобиль Mercedes, где находилась журналистка, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и вторая пассажирка из этого авто госпитализированы. Водитель Mercedes признал свою вину, его отправили под домашний арест.