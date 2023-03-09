Знаменитости 09 марта 2023, 11:27 Собчак назвала уроженку Нижнего Новгорода Наталью Водянову примером для подражания

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Ксения Собчак поздравила с 8 Марта уроженку Нижнего Новгорода, супермодель Наталью Водянову, назвав ее примером для подражания. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на соцсети журналистки.

«Наталья Водянова — прекрасная мать и женщина с огромным сердцем, продвигающая русскую культуру», — сообщила Собчак.

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Свою мать Людмилу Нарусову в Международный женский день журналистка назвала любимым человеком и смелым политиком.

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