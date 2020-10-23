Собчак назвала Соловьева «профессиональный кидала»

«Конечно, он (Соловьев — прим.) ко мне не придет. Профессиональный кидала», — заявила Собчак.

Накануне нынешних обвинений телеведущая договорилась с Соловьевым на взаимное интервью. Собчак рассказала ему о своей попытке выкупить две компании, добывающей крабов, и попросила прийти на передачу «Осторожно, новости!». Соловьев сначала согласился, но в последний момент отказался от интервью. Собчак заявила, что он поступает так не в первый раз.

Собчак приходила на передачу «Соловьев. Live» в апреле. Тогда она и рассказала о планах инвестировать в крабовый бизнес. В него она вложила средства, полученные за съемки в проекте «Дом 2», и прибыль с инвестиций. На той встрече с Соловьевым Собчак чувствовала себя «врагом», которого пригласили на передачу ради создания шоу. Причем вопросы, заданные в эфире, отличались от согласованных ранее с Соловьевым.

Спустя время Собчак отказалась от инвестиций в крабовый бизнес.