Собчак назвала юмор Галкина «быдлячим»

Телеведущая Ксения Собчак ответила Максиму Галкину, который раскритиковал скульптуру «Большая глина № 4». Об этом сообщила НСН.

Она назвала некорректным то, что Галкин сравнил скульптуру с «испражнениями человека». Также она выразила мнение, что Галкину не следовало обсуждать современное искусство.

«Спускаешься на этот, прости, армейский уровень юмора, быдлячий такой уровень, когда в таких категориях начинаешь обсуждение», — сказала Собчак.

Ранее Собчак раскритиковала участников нового шоу, которое запустила ее бывшая коллега Ольга Бузова. Собчак не понравились герои, которые приходят на шоу к поющей телеведущей. От подкаста Бузовой ничего выдающегося она не ожидала.

Среди участников проекта Бузовой она выделила «психиатра в венерологическом диспансере», который специально не планирует детей — чтобы не платить алименты. Привлек внимание Собчак «стриптизер, у которого партнер должен закрывать глаза на измены».

Телеведущая добавила, что такие мужчины чем-то напоминают бывшего парня Бузовой. При этом не уточнила, кого из избранников Ольги она имела в виду.