Собчак назвала аэропорт Домодедово отвратительной помойкой

Ксения Собчак обрушилась с критикой на владельцев аэропорта Домодедово. Телеведущая возмутилась тому, что рано утром в воздушной гавани начали передавать сообщение с просьбой покинуть аэровокзал через эвакуационные выходы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак обратилась к председателю совета директоров аэропорта Дмитрию Каменщику и совладельцу Домодедово Валерию Когану, раскритиковав их за отношение к пассажирам.

«Дорогие Коган и Каменщик, а вы не хотите сделать из вашей отвратительной помойки Домодедово нормальный аэропорт? В котором после жуткого теракта вы не будете создавать панику для людей в 06:00? Перед „проверкой сигнализации“, как нам этот ***** (ад — прим. ред.) объяснили, вообще можно сообщать „учебная тревога“?» — возмутилась Собчак.

Журналистка также выложила видео из аэропорта. Можно расслышать сообщение с просьбой «немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы».

«Вот почему я не люблю аэропорт Домодедово. То есть это, типа, учебная тревога. Нормальные люди?» — сказала Собчак.

В пресс-службе Домодедово сообщили «360», что такие проверки регулярно проводятся для обеспечения безопасности.

«Сигнал сопровождается информацией о том, что оповещение проводится в тестовом режиме. Сегодня, 14 января, сигнал прозвучал между 08:00 и 09:00», — сообщили в Домодедово.

В аэропорту также принесли извинения за возможные неудобства.

Ранее Собчак вызвала резкую реакцию МИД РФ на свои высказывания в адрес официального представителя ведомства Марии Захаровой.