  • Собчак может стать ведущей «Пусть говорят»

    13 сентября 2019, 14:46

    Юлия Булыгина

    Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Новости о карьерных изменениях последовали буквально через несколько часов после того, как Собчак во второй раз вышла замуж.

    «Да, предложение было. Похоже, она согласилась», — сказал радиостанции «Говорит Москва» источник в окружении телеведущей.

    Ранее на сайте Первого канала появилось видео, в котором Собчак принимает ванну и разговаривает по телефону.

    «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!» — произносит Ксения.

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    Собчак уже вела шоу на Первом канале. Она была ведущей шестого сезона проекта «Последний герой», который выходил в 2008 и 2009 годах. Тогда же она вместе с Тиной Канделаки вела шоу «Две звезды».

    Ксения Собчак в пятницу, 13-го, стала героиней внимания прессы. Этот день она вместе с Константином Богомоловым выбрала для того, чтобы сочетаться семейными узами. Они уже успели эпатировать публику, приехав к Грибоедовскому ЗАГСу в катафалке.