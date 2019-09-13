Собчак может стать ведущей «Пусть говорят»

Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Новости о карьерных изменениях последовали буквально через несколько часов после того, как Собчак во второй раз вышла замуж.

«Да, предложение было. Похоже, она согласилась», — сказал радиостанции «Говорит Москва» источник в окружении телеведущей.

Ранее на сайте Первого канала появилось видео, в котором Собчак принимает ванну и разговаривает по телефону.

«Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!» — произносит Ксения.

Свадьба Собчак и Богомолова. Онлайн-трансляция Подробнее

Собчак уже вела шоу на Первом канале. Она была ведущей шестого сезона проекта «Последний герой», который выходил в 2008 и 2009 годах. Тогда же она вместе с Тиной Канделаки вела шоу «Две звезды».

Ксения Собчак в пятницу, 13-го, стала героиней внимания прессы. Этот день она вместе с Константином Богомоловым выбрала для того, чтобы сочетаться семейными узами. Они уже успели эпатировать публику, приехав к Грибоедовскому ЗАГСу в катафалке.