Собчак и Богомолов станут ведущими на премии «Жара» в Баку

Имена ведущих анонсировали под вальс Мендельсона на вечеринке «Жара Awards».

Некоторые фанаты отметили, что проведение мероприятия не станет первым опытом для Собчак, чего нельзя сказать о Богомолове. Других поклонников волнует вопрос, какую сумму заплатят паре за подобную работу.

Ранее предприниматель из Санкт-Петербурга Юрий Дормидошин пояснил, каким запомнил Ксению Собчак на заре ее карьеры. Он видел телеведущую на многих светских мероприятиях.