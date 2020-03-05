05 марта 2020, 11:11
Собчак и Богомолов станут ведущими на премии «Жара» в Баку
Российскую журналистку Ксению Собчак и ее супруга, театрального режиссера Константина Богомолова назначили ведущими музыкальной премии «Жара». Мероприятие пройдет в Баку в 2020 году. Об этом сообщило ИА Nation News.
Имена ведущих анонсировали под вальс Мендельсона на вечеринке «Жара Awards».
Некоторые фанаты отметили, что проведение мероприятия не станет первым опытом для Собчак, чего нельзя сказать о Богомолове. Других поклонников волнует вопрос, какую сумму заплатят паре за подобную работу.
Ранее предприниматель из Санкт-Петербурга Юрий Дормидошин пояснил, каким запомнил Ксению Собчак на заре ее карьеры. Он видел телеведущую на многих светских мероприятиях.