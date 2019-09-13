Собчак и Богомолов стали мужем и женой

Ксения Собчак и Константин Богомолов сочетались узами брака. Пара официально зарегистрировала отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

На выходе из ЗАГСа Собчак и Богомолова ждали журналисты. Супруги улыбались, принимая поздравления, но на вопросы отвечать не стали. Они сели в черный катафалк и отправились на прогулку по Москве, сообщил сайт mk.ru.

Собчак и Богомолов приехали на свадьбу в катафалке. Видео Подробнее

На этом же автомобиле телеведущая и журналист прибыли в Грибоедовский ЗАГС. Катафалк, украшенный красными цветами, был помечен надписью: «Пока смерть не разлучит нас».

Отмечать свадьбу молодожены будут в Петровском пассаже — в самом центре Москвы. Ожидается, что участие в празднестве примут порядка 300 гостей: известные актеры, режиссеры, деятели искусства и медийные персоны.

Сейчас пространство рядом с Музеем Москвы готовят к прибытию молодых. А тем временем молодежены уже прибыли на место празднества. От накала страстей украшение свалилось с катафалка.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

И для Ксении Собчак, и для Константина Богомолова брак стал вторым. У телеведущей подрастает двухлетней сын от Максима Виторгана, у режиссера — девятилетняя дочь от актрисы Дарьи Мороз.