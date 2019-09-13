Собчак и Богомолов приехали на венчание. Видео

Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые ранее официально зарегистрировали свои отношения, приехали в храм Большого Вознесения у Никитских ворот для венчания. Пара прибыла туда в открытом экипаже, запряженном четырьмя лошадьми.

Ксения и Константин приехали к месту венчания в красно-черной карете, которой управлял кучер. Когда экипаж остановился, Богомолов помог своей супруге выбраться из него на землю. На вопросы журналистов пара не отвечала — держась друг рядом с другом, молодожены молча прошли за ворота храма. Венчание пройдет в кругу близких и друзей — СМИ на церемонию не пустили.

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Ксения Собчак и Константин Богомолов зарегистрировали свои отношения в пятницу, 13 сентября, в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

В ЗАГС пара приехала в украшенном красными цветами катафалке, на котором была надпись: «Пока смерть не разлучит нас». После завершения официальной части они радостно улыбались и принимали поздравления, но на вопросы журналистов не отвечали.

Свадьба продолжится в Петровском пассаже — туда приглашены около 300 гостей.