Собчак и Богомолов приехали на свадьбу в катафалке. Видео

Знаменитая журналистка и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке.

На опубликованном kp.ru видео видно, что черный катафалк украшен большими красными цветами. На автомобиле написано «Пока смерть не разлучит нас».

Константин Богомолов и Ксения Собчак сегодня должны сочетаться браком. Известно, что невеста для этого выбрала полупрозрачное платье с открытой спиной. Богомолов оделся в цветастую рубашку.

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Свадебное торжество пройдет в Петровском пассаже в центре Москвы. На праздник приглашены около 300 гостей. Пара намерена обвенчаться.

Для обоих супругов это уже не первая свадьба. Раньше Собчак была замужем за Максимом Виторганом, с которым они воспитывают сына. Богомолов до 2018 года был женат на актрисе Дарье Мороз. У них есть дочь.

Об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2018 году.