Собчак будет вести ток-шоу на Первом канале

С 10 февраля в эфир на Первом канале выйдет новое ток-шоу. Его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон. Нам обещают «вдумчивое обсуждение темы» и обсуждение резонансных историй.

Программа называется «Док-Ток», рассказал сайт РБК со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«В ней будут обсуждаться истории, которые вызвали в обществе большой резонанс», — отмечено в сообщении.

Сама Собчак охарактеризовала формат ток-шоу как абсолютно новый, «не про крики или разборки в студии»: каждую тему рассмотрят спокойно и обстоятельно.

С Первым каналом телеведущая и журналист решила сотрудничать около трех лет назад. Началась работа над новым шоу, причем довольно длительная. Проект изменяли, развивали, набирали людей в команду и снимали пилотные выпуски.

«Мы их анализировали, дорабатывали и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру», — заключила Ксения Собчак.

Шоу с Собчак и Гордоном можно будет посмотреть в будни, с понедельника по четверг. Начнется оно в 22:30.

О появлении Собчак в эфире Первого канала стало известно еще в сентябре 2019 года. Однако появившийся на официальной странице канала в Facebook тизер нового ток-шоу позже удалили.

Недавно Ксения Собчак заявила в Instagram, что с детства страдает «корона-вирусом», и посетовала на закрытие границы с Китаем. Шутку оценили не все подписчики.