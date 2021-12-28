Собчак бесплатно провела корпоратив по просьбе жителя российского города

Телеведущая Ксения Собчак бесплатно стала ведущей корпоратива в Верхней Пышме в Свердловской области по просьбе местного жителя — начальника цеха предприятия. Она приехала на Урал и провела мероприятие в кафе «Бездна».

Собчак анонсировала проведение мероприятие для для готового к экспериментам коллектива в начале декабря.

«Если вы и ваш трудовой коллектив собираетесь на корпоратив и ищете ведущего, есть хорошая кандидатура. Талантливый ивент-менеджер Ксения Собчак приедет в ваш город и проведет его совершенно бесплатно», — отметила она.

Мероприятие вошло в рамки нового выпуска на YouTube-канале. Он должен выйти 30 декабря.

«Это все благодаря начальнику цеха Антону, он ей в Instagram писал и приглашал к нам. Было 25-27 человек, все прошло замечательно. Ксения танцевала, даже конкурс провела», — процитировало kp.ru слова персонала кафе.

На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина Собчак рассказала о цене пирожков. По ее словам, они бесплатно раздавались в фойе. Собчак также получила возможность обратиться с вопросом к главе государства. Она поинтересовалась, получает ли президент полную информацию по делу о российских исправительных учреждениях.

По словам Путина, у него разные источники информации об этой ситуации, но уже возбуждено 17 уголовных дел.