Собаку, которую избила Любовь Успенская, прооперируют

Собаке, которую избила певица Любовь Успенская, потребуется операция. У животного повредился глаз. Такой информацией поделился адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал «Звездач».

По предварительным данным, певица избила собаку своей соседки. Эту информацию также подтвердила потруга пострадавшей — дизайнер Анна Кауфман. Как рассказали женщины, щенок хозяйки участка выбежал за территорию. В этот момент певица выгуливала собственную собаку.

Вероятно, произошло какое-то происшествие, так как певица забежала на участок своей соседки. Щенка там она уже не увидела, однако застала старую собаку, которую по непонятной причине начала бить. Увидев это, хозяйка дома начала прогонять Успенскую, на что получила шквал оскорблений.

После происшествия Кауфман и ее подруга обратились к Добровинскому. Женщины планируют подать в суд на певицу. По словам юриста, сейчас собака находится в тяжелом состоянии.

«Предстоит операция собаке, которую избила Успенская, потому что там поврежден глаз», — рассказал он.