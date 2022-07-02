Соавтор образа Чебурашки Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года

Создатель советских и российских мультфильмов Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Об этом сообщил РБК.

Шварцман создал выдающиеся мультипликационные фильмы, которые смотрели поколениями. Среди них — «Аленький цветочек», «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав».

«Он болел последнее время, умер сегодня в больнице», — сообщил РБК шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Также Шварцман участвовал в создании знаменитого героя мультфильма про крокодила Гену — Чебурашки.

Мультипликатор работал на студии в 1948–2001 годах. Он был художником-постановщиком таких мультфильмов, как «Снежная королева», «Дядя Степа» и другие.