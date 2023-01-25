Знаменитости 25 января 2023, 17:46 Соавтор мультфильма «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт умер на 94-м году жизни

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Стало известно о смерти соавтора мультсериала «Улицы Сезам» и нескольких детских программ на телевидении Ллойда Моррисетта. Ему было 93 года, написало РИА ФАН со ссылкой на официальные источники.

Любимая многим программа впервые появилась на экранах в ноябре 1969 года.

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Ллойд Моррисетт был соучредителем «Сезама», а также основателем Детской телевизионной мастерской вместе с близкой подругой Джоан Ганз Куни. О причинах его смерти не сообщается.