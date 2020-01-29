Соавтор «Маппет-шоу» умер в доме престарелых

Последние два года Бернс проживал в доме престарелых. Представитель сценариста подтвердил его смерть.

Бернс стал автором сценариев 28 эпизодов популярного шоу.

Сообщается, что он был также соавтором Джорджа Карлина. Дочь последнего, Келли, рассказала в Twitter, что влияние Бернса на ее отца было огромно.