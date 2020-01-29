29 января 2020, 17:53
Соавтор «Маппет-шоу» умер в доме престарелых
На 87-м году жизни умер один из соавторов телепередачи «Маппет-шоу» Джек Бернс, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Последние два года Бернс проживал в доме престарелых. Представитель сценариста подтвердил его смерть.
Бернс стал автором сценариев 28 эпизодов популярного шоу.
Сообщается, что он был также соавтором Джорджа Карлина. Дочь последнего, Келли, рассказала в Twitter, что влияние Бернса на ее отца было огромно.