Сноуден рассказал о любви к Третьяковке

«Куда бы я ни шел, я стараюсь немного менять свой внешний вид. Могу избавиться от бороды или надеть другие очки. Я никогда не любил холод, пока не понял, что шапка и шарф дают самую удобную и неподозрительную анонимность», — написал Сноуден.

Бывший сотрудник спецслужб США всегда меняет ритм и скорость походки. А еще он перестал прислушиваться к «мудрому совету матери» и смотрит в противоположную движению сторону при пересечении дороги. Кроме того, Сноуден никогда не называет таксистам свой адрес, предпочитая дойти до автобусной остановки или одного из соседних домов.

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Москва для Сноудена — «огромный странный город». А еще он признался, что особых успехов в русском пока так и не достиг. Его жена Линдсей Миллс лучше владеет этим языком. И именно супруга предложила экс-сотруднику спецслужб хоть иногда выходить из квартиры и изучать Москву. Благодаря этому пара побывала в Большом театре и музеях.

«Там (в театре — прим.) было так много народа, в зале было тесно. Линдсей почувствовала мой дискомфорт. Когда свет погас, а занавес поднялся, она наклонилась ко мне, ткнула меня локтем под ребра и шепнула: „Никто из этих людей не пришел сюда ради тебя. Они пришли ради этого“», — вспомнил Сноуден.

Из музеев Сноудену больше всего запала в душу Третьяковская галерея с ее коллекцией икон. В книге он подчеркнул, что иконописцы никогда не подписывали свои работы. Во время прогулки по музею Сноудена узнала девочка-подросток и попросила сфотографироваться с ним и Миллс. После этого Сноуден долгое время боялся, что снимок проникнет в соцсети, а потом окажется на страницах СМИ. Однако, как отметил Сноуден, фотография так и не попала в Сеть.

В июне 2013 года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Из-за этого ему пришлось покинуть страну. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время жил в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище на год при условии, что он откажется от деятельности против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство. Благодаря этому бывший сотрудник спецслужб вправе путешествовать не только по России, но и за ее границами. В январе 2017 года Сноудену продлили вид на жительство до 2020-го.