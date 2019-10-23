Сноуден рассказал, что его не узнают на улицах в России

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал о своей жизни в России. Оказалось, что простые москвичи не узнают его на улицах.

Сноуден дал интервью в подкасте The Joe Rogan Experience известного американского комика Джо Рогана. Он признался, что ведет в Москве довольно свободную жизнь — гуляет по улицам и спокойно обедает в ресторанах.

Оказалось, что секрет, который позволяет бывшему сотруднику АНБ оставаться неузнанным, это закрытость от СМИ. Сноуден предпочитает не давать интервью российским журналистам, чтобы его лицо оставалось забытым.

«Я гуляю, езжу на метро, хожу в рестораны. Меня почти никогда не узнают. Я не даю интервью российским СМИ, потому что не хочу видеть свое лицо в новостях. Это хорошо, так как люди в какой-то степени забывают мое лицо и я могу продолжать жить своей жизнью», — рассказал американец.

Речь зашла также и о русском языке. Оказалось, что Сноуден умеет изъясняться по-русски, но очень плохо. Сам он охарактеризовал свой уровень «отвратительным».