Снявший «Приключения Незнайки» Александр Боголюбов попал в больницу

Режиссер-мультипликатор Александр Боголюбов госпитализирован в Москве. Эту информацию «360» подтвердил его сын, актер и телеведущий Оскар Кучера.

По словам Кучеры, его отец пробудет в больнице как минимум до понедельника, 3 февраля.

Телеведущий не стал уточнять, что случилось с Боголюбовым, заявив, что тому уже 85 лет, и у него проблемы со здоровьем.

«Надеюсь, на поправку идет уже», — сказал телеведущий о состоянии отца.

Александр Боголюбов снял советские мультфильмы «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города». Также он был режиссером художественных фильмов «Батальоны просят огня» и «Мелодия на два голоса».

Настоящее имя Оскара Кучеры — Евгений Боголюбов. В качестве псевдонима он взял фамилию матери Татьяны Кучеры, имеющей итальянские корни. Она работала главным редактором Бюро пропаганды киноискусства. Под именем Оскар Кучера Евгений начинал карьеру на радиостанции «Серебряный дождь».