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    08 августа 2020, 01:32

    Снимок Успенской до пластических операций появился в Сети

    Арина Гудилова

    В соцсетях появился архивный снимок молодой российской певицы Любови Успенской. На нем артистка запечатлена еще до пластических операций и различных «уколов красоты».
    Снимок Успенской до пластических операций появился в Сети

    Фотографией поделился звездный фотограф Роман Родин. Он опубликовал его на своей странице в Instagram.

    «Продолжаем наши исторические публикации. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления», — написал он.

    Недавно и сама Успенская поделилась своими снимками в молодости. Поклонники певицы не узнали ее на фото — позирующая девушка имеет совсем другие черты лица.

    Новости SMI.FM