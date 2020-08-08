Снимок Успенской до пластических операций появился в Сети

В соцсетях появился архивный снимок молодой российской певицы Любови Успенской. На нем артистка запечатлена еще до пластических операций и различных «уколов красоты».

Фотографией поделился звездный фотограф Роман Родин. Он опубликовал его на своей странице в Instagram.

«Продолжаем наши исторические публикации. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления», — написал он.

Недавно и сама Успенская поделилась своими снимками в молодости. Поклонники певицы не узнали ее на фото — позирующая девушка имеет совсем другие черты лица.