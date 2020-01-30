Снимок Даны Борисовой на отдыхе удивил подписчиков

По информации ИА Nation News, фото звезда сделала во время каникул на таиландском острове Самуи. На снимке подписчики увидели телеведущую в слитном купальнике кораллового цвета. Она позирует среди камней, затопленных морем.

Поклонники отметили, что Борисова набрала несколько килограммов. В комментариях они написали: «Живот нужно срочно подтягивать, руки, ляхи. Тренажерный зал в помощь. Все можно поправить, главное — не обижаться на адекватные замечания и не слушать тех, кто вешает вам на уши лапшу о том, что у вас замечательная фигура», «В 40 лет хочется быть стройной и молодой, но она пропила и протусила несколько лет, не заметила, что жизнь молодая прошла».

Звезда обратила внимание на критику фанатов. «Честно, мне все нравится. Ну правда, я себя устраиваю», — ответила она одному из комментаторов.

Однако не все пользователи пожаловались на полноту телеведущей. «Ты хороша, как никогда! Не слушай критиков и завистников», — подчеркнула под публикацией девушка.