    30 января 2020, 13:12

    Снимок Даны Борисовой на отдыхе удивил подписчиков

    Ольга Ситникова

    Российская телеведущая Дана Борисова опубликовала в своем Instagram фотографию с отдыха в Таиланде. Однако некоторых пользователей снимок не порадовал. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

    По информации ИА Nation News, фото звезда сделала во время каникул на таиландском острове Самуи. На снимке подписчики увидели телеведущую в слитном купальнике кораллового цвета. Она позирует среди камней, затопленных морем.

    Поклонники отметили, что Борисова набрала несколько килограммов. В комментариях они написали: «Живот нужно срочно подтягивать, руки, ляхи. Тренажерный зал в помощь. Все можно поправить, главное — не обижаться на адекватные замечания и не слушать тех, кто вешает вам на уши лапшу о том, что у вас замечательная фигура», «В 40 лет хочется быть стройной и молодой, но она пропила и протусила несколько лет, не заметила, что жизнь молодая прошла».

    Звезда обратила внимание на критику фанатов. «Честно, мне все нравится. Ну правда, я себя устраиваю», — ответила она одному из комментаторов.

    Однако не все пользователи пожаловались на полноту телеведущей. «Ты хороша, как никогда! Не слушай критиков и завистников», — подчеркнула под публикацией девушка.