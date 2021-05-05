Звезда «Свадьбы в Малиновке» рассказала, как она снималась «пьяной»

На съемках комедии «Свадьба в Малиновке» актеры употребляли настоящий алкоголь. Вина налили и молодой актрисе Валентине Николаенко, рассказала она в программе «Привет, Андрей!».

Николаенко сыграла Яринку, дочь командира красных кавалеристов. Атаман, захвативший село Малиновка, угрозами пытался добиться от нее согласия на свадьбу. Девушка притворилась, что согласна. А в это время красноармейцы разработали план по разгрому войска атамана.

Николаенко сообщила, что окружавшие ее народные артисты СССР «не любили неправды на экране».

Актер Владимир Самойлов, сыгравший ее отца, сказал на съемках: «Что мы пьем?».

В итоге, добавила актриса, «послали людей», которые наполнили реквизит настоящим алкоголем.

Эпизод свадьбы снимали в павильоне 2,5 месяца. Каждую сцену приходилось повторять множество раз.

«На пятый дубль я подношу бокал и понимаю, что он чем-то пахнет», — рассказала Николаенко.

Самойлов взглядом попросил не выдавать его. Однако за следующие несколько дублей актриса заметно опьянела. Эти кадры в итоге и вошли в картину.