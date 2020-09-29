Внешность Пугачевой и Ротару «без пластики» смоделировала нейросеть

Пластические операции помогли певицам Алле Пугачевой и Софии Ротару выглядеть моложе своих лет. Если бы не вмешательство профессионалов, возраст знаменитых исполнительниц уже давно взял бы свое.

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал телеканалу НТВ, какие операции перенесли Пугачева и Ротару. Внешний вид постаревших певиц без каких-либо прикрас показала нейросеть.

«Четкий овал, подтянутые формы, никаких брылей, все стройно и подтянуто», — оценил специалист внешность Пугачевой.

Он заметил, что Примадонне сделали подтяжку лица и шеи и эндоскопическую подтяжку лба. Артистка явно перенесла блефаропластику верхних и нижних век.

Амжад Аль-Юсеф добавил, что внешность Софии Ротару можно считать примером того, к какому результату должен стремиться пластический хирург. Певице сделали операцию на верхнем и нижнем веке, убрали лишнюю кожу и подтянули кожу лица.

«Мы видим идеальный овал. Подтянутая шея, классный подбородок — тут все очень красиво», — подчеркнул врач. Ротару, добавил он, также перенесла эндоскопическую подтяжку зоны бровей.