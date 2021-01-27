Звезду сериала «Вечный зов» Жемчужную госпитализировали с ковидом

В настоящее время состояние 76-летней артистки средней степени тяжести. Родственники пока никак не прокомментировали госпитализацию Жемчужной.

«Я уже пять дней в больнице, у меня коронавирус. Лежу в хорошей больнице, мне делают капельницы», — рассказала артистка ТАСС.

Екатерина Жемчужная широко известна российскому зрителю по сериалу «Вечный зов», где она сыграла Зорицу. Также она снялась в «Карнавале», «Цыганском счастье», «Где находится нофелет?», «Королева Марго», «Обручальное кольцо», «Кармелита. Цыганская страсть». Кроме того, актриса играла в театре «Ромэн».

В начале января телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом. Результатом ПЦР-теста она поделилась со своими подписчиками в Instagram. Ведущая рассказала, что у нее отсутствовал аппетит, была головная боль и сильная слабость. Больше никаких симптомов она не заметила. Хотя незадолго до этого Кудрявцева сообщила, что у ее дочери была высокая температура.