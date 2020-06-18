СМИ: звезду сериала «Шоу 70-х» обвинили в трех изнасилованиях

Пять девушек выдвинули обвинения в отношении актера несколько лет назад. Полицейские провели расследование и в итоге 44-летнего Мастерсона привлекли к ответу по трем заявлениям. Известно, что упомянутые случаи изнасилования произошли между 2001–2003 годами.

Правоохранители отклонили два других обвинения из‑за нехватки доказательств и давности преступления. Одна из жертв рассказала, что Мастерсон дважды надругался над ней в 1996 году.

Актер не признал вину. Он пообещал представить все доказательства и получить показания от свидетелей. После этого он будет оправдан, уверен Мастерсон.

Американца задержали 17 июня, но он вышел под залог в 3,3 миллиона долларов. Если Мастерсона признают виновным, он получит до 45 лет тюрьмы.

Мастерсон известен по сериалам «Мужики за работой», «Шоу 70-х» и «Ранчо».