СМИ: звезду сериала «Граница» госпитализировали в тяжелом состоянии

Российский актер Дмитрий Ульянов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеканал РЕН.

По данным СМИ, мужчине стало плохо утром, когда он был дома. Ульянов, утверждает РЕН, почувствовал боль при ходьбе, у него началось головокружение. Медики приняли решение о госпитализации мужчины. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Ульянов работал в Государственном академическом театре имени Вахтангова, в Центре драматургии и режиссуры под руководством Казанцева и Рощина и в «LA’Театре». Его фильмография насчитывает более 60 работ.