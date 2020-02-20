СМИ: звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом

Известного американского актера Элайджу Вуда можно поздравить с прибавлением в семействе. У него родился первенец. СМИ сообщили, что теперь звезда «Властелина колец» вместе с женой будет воспитывать маленького «властелинчика».

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник, 39-летний Вуд и его девушка Метте-Мари Конгсвед впервые стали родителями. Пара не афишировала рождение ребенка, поэтому другие подробности пока не известны.

По информации издания, возлюбленную актера летом 2019-го видели с выпирающим животом. Уже в начале февраля она появилась на премьере фильма «Эмма» в Лос-Анджелесе без каких-либо признаков беременности. Датский продюсер общалась с гостями и пила шампанское. Раньше журналисты замечали девушку с кольцом на безымянном пальце, которое походило на обручальное.

Вуд и Конгсвед встречаются три года. Впервые они встретились на съемочной площадке фильма «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Актер исполнил в картине одну из главных ролей. Официально о своей помолвке пара не говорила.

Наибольшую популярность Элайджа Вуд получил после выхода фильма «Властелин колец». Еще он играл в «Вечном сиянии чистого разума», «Уилфреде», «Городе грехов» и многих других картинах. Конгсвед была продюсером в лентах «Девять дней», «Иди к папочке».