СМИ: звезда сериала «Великолепный век» решила родить снова

По информации сайта «Дни.ру», Узерли рассказала журналистам, что ее дочь Лара хочет расти с братом или сестрой. Актриса убеждена, что девочка будет чувствовать себя комфортнее в большой семье. Однако звезда призналась, что до сих пор не хочет выходить замуж.

Первого ребенка знаменитость родила шесть лет назад от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Пара встречалась долгое время и даже думала официально закрепить отношения, но за некоторое время до появления дочки на свет рассталась.

По слухам, бизнесмен и актриса разошлись из-за того, что не смогли договориться о месте проживания. Узерли выступала за переезд с ребенком в Германию, в то время, как Атеш уговаривал ее жить в Турции.

Несмотря на разногласия партнеров, бывший возлюбленный актрисы стал отличным отцом для девочки. Сама звезда однажды отметила, что он активно участвует в жизни Лары.