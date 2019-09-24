СМИ: звезда сериала «Сверхъестественное» сменит Чака Норриса в новой версии «Крутого Уокера»

Умер актер сериала «Крутой Уокер» Подробнее

Канал CBS разрабатывает современную версию классического телешоу «Уокер, техасский рейнджер» («Крутой Уокер: Правосудие по-техасски»). Компания намерена перезапустить знаменитое шоу с Падалеки в главной роли.

По информации источников, действие шоу перенесут в наши дни. Главным персонажем также станет Корделл Уокер. Вдовец и отец двоих детей возвращается со службы в спецназе в родной город, где понимает, что его работа не окончена. Вместе с напарницей он начинает бороться с преступностью.

Оригинальная версия сериала «Крутой Уокер» стартовала в 1993 году на канале CBS. Шоу просуществовало до 2001 года и насчитывает девять сезонов. Сериал прославил Чака Норриса, исполнившего главную роль — техасского рейнджера, ветерана Вьетнамской войны и бывшего морского пехотинца Корделла Уокера.

Джаред Падалеки получил популярность после роли исследователя паранормальных явлений Сэма Винчестера в сериале «Сверъестественное». Актер участвовал в проекте на протяжении 15 сезонов начиная с 2005 года. Новая роль позволит ему уйти от этого образа.