СМИ: звезда «Друзей» продала свой пентхаус за $20 млн

Актер из культового сериала «Друзья» Мэттью Перри продал пентхаус в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Площадь квартиры составляет 863 квадратных метра и занимает целый этаж в башне Century Tower. В апартаментах есть личный кинотеатр, винный погреб и две просторные террасы.

Изначально Перри назначил цену в 35 миллионов долларов. Но в результате он снизил цену на 35%, так как у него не было покупателей. В результате квартира была продана за 20 миллионов.