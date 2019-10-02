СМИ: здоровье британской королевы ухудшилось из-за отказа делать операцию

СМИ написали, что из-за плохого самочувствия королева Великобритании может передать часть своих обязанностей супругу принцу Чарльзу. Последнее регентство в Великобритании было двести лет тому назад, между 1811 и 1820 годами.

Источник в Букингемском дворце рассказал, что королева не собирается брать отпуск, хоть он ей и необходим. Также она до сих пор не согласилась на операцию на колене. Врачи переживают, что из-за этого Елизавета II может оказаться в инвалидном кресле, сообщил сайт «Царьград».