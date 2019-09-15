СМИ: Заворотнюк впала в глубокую кому

Проведут ли врачи операцию, до сих пор не решено. Как считают специалисты, сейчас хирургическое вмешательство опасно для актрисы. Состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое.

СМИ пишут о раке Заворотнюк. Разбираемся, как жить с этой болезнью Подробнее

Ранее 48-летнюю Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник. На этот шаг врачи пошли из-за крайне тяжелого состояния артистки. После этого ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Актриса не может самостоятельно дышать.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что у Заворотнюк рак головного мозга. По его словам, онкология перешла в последнюю, критическую стадию. Однако ближайшее окружение актрисы до сих пор официально не подтвердило наличие у артистки проблем со здоровьем.

Заворотнюк впала в кому, ранее писали СМИ. У нее диагностирован отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни. Жизнь в ней врачи поддерживали с помощью медикаментов.

Актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения дочери Милы, заявляют издания. После этого Заворотнюк уехала в Польшу на лечение, но больше чем две недели назад вернулась в Москву.