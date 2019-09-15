  • СМИ: Заворотнюк впала в глубокую кому

    15 сентября 2019, 16:07

    Алена Макаренко

    Медикаментозный сон заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк перешел в глубокую кому. Теперь ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

    Проведут ли врачи операцию, до сих пор не решено. Как считают специалисты, сейчас хирургическое вмешательство опасно для актрисы. Состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое.

    СМИ пишут о раке Заворотнюк. Разбираемся, как жить с этой болезнью

    Подробнее

    Ранее 48-летнюю Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник. На этот шаг врачи пошли из-за крайне тяжелого состояния артистки. После этого ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Актриса не может самостоятельно дышать.

    Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил, что у Заворотнюк рак головного мозга. По его словам, онкология перешла в последнюю, критическую стадию. Однако ближайшее окружение актрисы до сих пор официально не подтвердило наличие у артистки проблем со здоровьем.

    Заворотнюк впала в кому, ранее писали СМИ. У нее диагностирован отек мозга и многочисленные осложнения на фоне болезни. Жизнь в ней врачи поддерживали с помощью медикаментов.

    Актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения дочери Милы, заявляют издания. После этого Заворотнюк уехала в Польшу на лечение, но больше чем две недели назад вернулась в Москву.