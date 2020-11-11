СМИ: Заворотнюк стала выходить на прогулки

По данным издания, дом семьи Заворотнюк находится в поселке Крекшино. Родные опасаются, что актрису начнут фотографировать, поэтому пока она гуляет только по двору и за забор не выходит. В Москву на процедуры ее возят на машине, а гостей в доме не принимают, так как ей ни в коем случае нельзя заболеть, а сейчас повторная вспышка коронавируса.

Заворотнюк долгое время была в критическом состоянии и лежала в больнице. Врачи боролись за ее жизнь. Когда наступила ремиссия, актрису отпустили к родным домой, писали СМИ.

Летом знакомые Заворотнюк рассказали журналистам, что химиотерапия сильно изменила ее внешность. Узнать актрису сейчас можно с трудом. Препараты поменяли все — от взгляда, до состояния и цвета кожи.