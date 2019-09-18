  • СМИ: Заворотнюк пришла в сознание

    18 сентября 2019, 19:48

    Дамир Матюхин

    Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах. Официального подтверждения этой информации пока нет.
    СМИ: Заворотнюк пришла в сознание

    В конце августа многие СМИ опубликовали данные о значительном ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Андрей Разин на своей странице в Instagram рассказал, что у актрисы диагностирована четвертая стадия рака мозга. Источник, откуда он получил эту информацию, продюсер не раскрыл.

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    В августе в СМИ появились сообщения о резком ухудшении здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.

    Несколько дней назад «Пятый канал» рассказал, что Заворотнюк погружена в медикаментозную кому. Медики подключили ее к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Друзья, знакомые и коллеги лишь косвенно подтверждают информацию о здоровье Заворотнюк. Ее родственники и официальные представители от комментариев воздерживаются и с прессой не общаются.