СМИ: Заворотнюк праздновала день рождения дочери в клинике
Кроме именинницы, артистку навестили сын Михаил и мама с помощницей, сообщил Telegram-канал Mash. Близкие Анастасии для праздника привезли все с собой.
Правая часть тела Заворотнюк, указано в материале, до сих пор парализована. Сейчас она не может покинуть клинику: ежедневно актриса посещает реабилитационные процедуры.
СМИ впервые заговорили о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк летом 2019 года. Семья артистки подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре, только в середине октября.
По слухам, Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Коллеги артистки, а также ее друзья и родственники не рассказывают о ее состоянии, предпочитая не общаться с прессой.
Несколько дней назад появилась информация, что Анастасию выписали из клиники. Директор актрисы Марина Потапова не стала разговаривать с представителем СМИ на эту тему. Некоторые издания уверяют, что врачи больше не видят смысла в лечении Заворотнюк.