СМИ: Заворотнюк праздновала день рождения дочери в клинике

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк вынудило актрису отмечать день рождения ее дочери Анны в клинике. Праздник устроили прямо в палате, где лежит Заворотнюк.

Кроме именинницы, артистку навестили сын Михаил и мама с помощницей, сообщил Telegram-канал Mash. Близкие Анастасии для праздника привезли все с собой.

Правая часть тела Заворотнюк, указано в материале, до сих пор парализована. Сейчас она не может покинуть клинику: ежедневно актриса посещает реабилитационные процедуры.

СМИ впервые заговорили о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк летом 2019 года. Семья артистки подтвердила, что она проходит курс лечения в реабилитационном центре, только в середине октября.

По слухам, Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Коллеги артистки, а также ее друзья и родственники не рассказывают о ее состоянии, предпочитая не общаться с прессой.

Несколько дней назад появилась информация, что Анастасию выписали из клиники. Директор актрисы Марина Потапова не стала разговаривать с представителем СМИ на эту тему. Некоторые издания уверяют, что врачи больше не видят смысла в лечении Заворотнюк.